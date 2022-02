Jean-Luc Brunel nie żyje. Współpracownik Epsteina powiesił się w celi

Virginia Roberts była jedną z ofiar "biznesu" Jeffreya Epsteina, który nakłaniał młode, często nieletnie dziewczyny do świadczenia usług seksualnych sobie i jego zamożnym znajomym. To właśnie Roberts miała być "podsyłana" księciu Andrzejowi, który ostatecznie poszedł z nią na ugodę i nie poniesie prawnych konsekwencji. Z jej zeznań wynikało także, że w całym procederze brał udział Jean-Luc Brunel, który w sobotę ok. 1 w nocy popełnił samobójstwo w więziennej celi.