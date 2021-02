Jego rodzice jeszcze nie poznali wnuka. Mama Mateusza Damięckiego zdradziła powód

Mateusz i Paulina są ze sobą od 3 lat. Żona aktora, podobnie jak on, ma artystyczną duszę, a jej zawodowe życie przed urodzeniem pierwszego dziecka, kręciło się wokół baletu. Pierwsze dziecko pary urodziło się w 2018 r. - sześć dni po ślubie pary. Franek urodził się pod koniec stycznia i w tym roku skończył 3 lata. Druga pociecha pojawiła się na świecie pod koniec 2020 r.

Rodzice Mateusza Damięckiego nie poznali jeszcze wnuka

W rozmowie z magazynem mama słynnego aktora wyznała, że ona i jej mąż przeszli COVID-19. "Oboje przeszliśmy zakażenie koronawirusem. Do dziś odczuwamy jego skutki i powoli dochodzimy do zdrowia. Ale dbamy o siebie, staramy się odpoczywać i spędzamy czas, spacerując na świeżym powietrzu" - wyznała pani Joanna.

Kobieta nie może się już doczekać, aż weźmie małego Ignacego na ręce. "Na razie żyjemy osobno, i jedyne, co nam pozostaje, to dzwonienie do siebie i rozmowy przez internet" - zdradziła.