Jej życie nie jest usłane różami. Lucyna Malec o wychowaniu córki

Lucyna Malec od 23 lat jest samotną mamą. Nie umniejszając oczywiście nikomu, to tylko "pół biedy". Jej córka, Zosia, cierpi na dziecięce porażenie mózgowe. Cały ten dramat rozpoczął się tuż po porodzie. Dziewczynka dostała drgawek i przestała oddychać. Wymagała intubacji. Potem nastąpiło niedotlenienie i wylew krwi do mózgu. Z konsekwencjami tamtych strasznych chwil do dziś zmaga się zarówno matka, jak i córka.