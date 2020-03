Jenna Dewan nie koloryzuje. Pokazała prawdziwą fotkę po porodzie

Jenna Dewan w ostatnich miesiącach przeszła wiele zawirowań w życiu prywatnym. Separacja z mężem, głośny rozwód, nowy związek jeszcze przed uzyskaniem dokumentów rozwodowych, potem ciąża i w końcu narodziny dziecka. Gwiazda "Step Up: Taniec zmysłów" i telewizyjnych show na co dzień pozuje do zdjęć, jakby non-stop grała w reklamie, ale nie tym razem.