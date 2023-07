Jennette McCurdy była dotykana w miejsca intymne przez własną matkę. Jej śmierć stała się dla dziewczyny wybawieniem

- Była przerażona, kiedy zaczęły rosnąć mi piersi. Aby powstrzymać ich rozwój, obie skrzętnie liczyłyśmy kalorie w moich posiłkach. Ważyła mnie codziennie, mierzyła moją klatkę piersiowa, uda. Miałam 11, 12 lat i wtedy traktowałam to jak za zabawę. Debbie mówiła, że to nasza słodka tajemnica i nikt nie może się o tym dowiedzieć. Byłyśmy jak wspólniczki w zbrodni. Wiem, że to chore, ale wtedy czułam się podekscytowana - wspominała McCurdy.