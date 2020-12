Jennifer Aniston atakowana za ozdobę świąteczną. Internauci oburzeni

Jennifer Aniston od czasu kultowej roli Rachel w serialu "Przyjaciele" cieszy się niesłabnącą sympatią widzów na całym świecie. Gdy w zeszłym roku zadebiutowała na Instagramie, w ciągu kilku dni zebrała kilkumilionową rzeszę fanów. Obecnie obserwuje ją tam prawie 36 mln osób. Gwiazda dobrze wykorzystuje to pole do komunikacji z fanami.

Niedawno zachęcała Amerykanów do udziału w wyborach prezydenckich i szczerze przyznała, że popiera kandydaturę Joego Bidena. Gwiazda apelowała również do fanów, aby szczególnie dbali o swoje bezpieczeństwo w trakcie pandemii i przestrzegali zasad reżimu sanitarnego. Jednak niewinny żart nawiązujący do pandemicznej rzeczywistości nie uszedł Aniston na sucho.