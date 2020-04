Są dowody, że wrócili do siebie. Mają spędzać razem izolację

Jennifer Aniston i Brad Pitt rozwiedli się 15 lat temu. W ostatnim czasie pojawiają się doniesienia o tym, że wrócili do siebie lub wciąż rozważają powrót. Tym razem jeden z amerykańskich tabloidów twierdzi, że ma dowody na to, że znowu są parą.

Według "New Idea" spędzają wspólnie izolację w domu aktorki w Los Angeles. Przebywają razem od miesiąca. - Całe doświadczenie bardzo ich do siebie zbliżyło. Czują się wdzięczni za wszystko, co teraz mają. Ponieważ nie mieszkają z nikim innym, uznali, że mogą bezpiecznie spędzać czas w dwójkę - powiedział informator tabloidu.