Jennifer Aniston cierpi na agorafobię. Twierdzi, że dzięki chorobie łatwiej znosi pandemię koronawirusa

Oprócz tego Aniston przyznała, że aż tak nie odczuwa za bardzo izolacji w domu. Jest przyzwyczajona do siedzenia we własnych czterech ścianach z powodu choroby, którą ma od dziecka. Cierpi na agorafobię, czyli lęk przed przebywaniem na otwartej przestrzeni, wyjściem z domu, wejściem do sklepu, tłumem, miejscami publicznymi, samotnym podróżowaniem, wywołany obawą przed napadem paniki i brakiem pomocy. We własnym domu czuje się bardzo bezpieczna.