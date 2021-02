Aniston dostała życzenia od byłego męża. Eks zdradził jej ksywkę

Jennifer Aniston skończyła w tym roku 52 lata. Fani jak zawsze zalali ją urodzinowymi życzeniami, ale w ich morzu najbardziej w oczy rzucają się te od jej byłego męża. Justin Theroux opublikował urodzinowy post na InstaStory, w którym zwrócił się do gwiazdy tak, jak robią to jej bliscy przyjaciele. "Love you B!" ("Kocham cię B!") - napisał i opublikował czarno-białe zdjęcie Jennifer kroczącej po schodach. Co oznacza tajemnicza literka "B"? Żadne z byłych małżonków nigdy tego nie zdradziło. Wiadomo jedynie, że jest to skrót, którym Aniston i Theroux zwracali się do siebie za czasów, gdy byli razem (prawdopodobnie od słowa "baby", czyli "kochanie").