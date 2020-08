Jennifer Aniston jest zła na Angelinę Jolie? Na jaw wyszły nowe fakty

Jennifer Aniston nigdy nie starała się publicznie komentować swojego rozwodu. Przyszedł jednak moment, w którym nie mogła już milczeć. Przyczyniła się do tego oczywiście Angelina Jolie. Pierwsza żona Brada Pitta była oburzona zachowaniem swojej następczyni , która chętnie dzieliła się z mediami informacjami dotyczącymi nieprzyjemnego dla koleżanki czasu. Jolie w bardzo bezpośredni sposób opowiadała o początkach znajomości ze znanym aktorem, co nie mogło być miłe dla cierpiącej i zdradzonej kobiety.

- Brad był dla mnie wielkim zaskoczeniem. Nie mogłam się doczekać pójścia do pracy. Niezależnie od tego, czy chodziło o kręcenie sceny kłótni, walki, lekcje tańca czy wykonywanie akrobacji – cokolwiek mieliśmy ze sobą robić, po prostu znajdowaliśmy w tym wiele radości. Po prostu staliśmy się parą. I myślę, że dopiero na końcu produkcji zdaliśmy sobie sprawę, że może to oznaczać coś więcej, niż wcześniej pozwalaliśmy sobie myśleć. To była wielka sprawa, coś, co wymagało poważnego rozważenia - mówiła swego czasu Angelina Jolie.