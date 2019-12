Jennifer Aniston na zdjęciach z tatą. Piękna kartka z kalendarza

Jennifer Aniston pokazała piękne zdjęcia z tatą. To po nim odziedziczyła zamiłowanie do aktorstwa.

Od tamtej pory znajomi i fani Aniston mogą podpatrywać, co się u niej dzieje . Ona z kolei nie szczędzi informacji. Zamieszcza zdjęcia zza kulis, zabawne fotki z przyjaciółmi, a także fotografie, które naprawdę wzruszają.

John Aniston również jest aktorem. Przed laty zaskarbił sobie dużą sympatię i popularność dzięki roli w operze mydlanej "Days of Our Lives". Aniston próbował przestrzec marzącą by iść w jego ślady córkę, starał się ją trzymać z dala od show-biznesu.