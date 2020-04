Jennifer Aniston przegrała swój pierwszy casting z aktorką polskiego pochodzenia

Panująca pandemia koronawirusa najwidoczniej zmusiła niektóre gwiazdy do wielkich porządków w swoich mieszkaniach. Jennifer Aniston była ostatnie gościem w programie Jimmy’ego Kimmela, który z powodu panującej pandemii musiał zmienić format swojego talk-show. Od tej pory program nadawany jest z domu prowadzącego za pośrednictwem wideorozmowy. Aktorka wyznała, że w trakcie sprzątania swojej posiadłości przypadkowo odnalazła stare nagranie z castingu do amerykańskiej opery mydlanej "Search For Tomorrow".