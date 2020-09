Ma 51 lat, a ciało 20-latki. Skrawki materiału podkreśliły jej wdzięki

Jennifer Lopez nie musi się wcale wysilać, by publikowane przez nią zdjęcia na Instagramie zdobywały kilka milionów polubień. Wystarczy, że latynoska piękność odsłoni kawałek wysportowanego ciała. A ma co pokazywać, bowiem może pochwalić się fenomenalnym wyglądem. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie praca, jaką codziennie nad swoim ciałem wykonuje gwiazda. Nie ma co się oszukiwać: to, jak dziś się prezentuje, nie jest zasługą genów.