Jennifer Lopez lekceważy koronawirusa? Gwiazda udała się na siłownię

ZOBACZ TAKŻE: Julia Wieniawa tańczy do przeboju Jennifer Lopez

Jennifer Lopez najwyraźniej bardziej niż koronawirusa obawia się utraty formy. Piosenkarka została sfotografowana wraz ze swoim narzeczonym, Alexem Rodriguezem, gdy wychodziła z siłowni, która oficjalnie została zamknięta. Jakimś cudem gwiazda miała do niej wstęp. Na szczęście ochroniarz wokalisty był bardziej przezorny i zadbał o to, by jej zostało zdezynfekowane.