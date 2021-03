Jennifer Lopez nie płacze po rozstaniu i już ma nowego faceta?! Szokujące plotki!

Informacja o zerwanych zaręczynach Jennifer Lopez i Alexa Rodrigueza wywołała małe trzęsienie ziemi w światku show-biznesu. W końcu artystka i baseballista uzyskali już status ikonicznej pary: bogaci, znani i niestroniący od zainteresowania mediów. Niestety, relacja zaczęta niemal 4 lata temu, odeszła do historii. Co więcej... już pojawiły się plotki o tym, że Lopez spotyka się z kolejnym facetem. I to nie byle kim!