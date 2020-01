Jennifer Lopez to nie tylko utalentowana piosenkarka i aktorka czy gwiazda wielkiego kalibru. To przede wszystkim mama, która nie widzi świata poza swoimi pociechami i spędza z nimi każdą wolną chwilę. J. Lo najwyraźniej potrafi znaleźć balans pomiędzy rozwijaniem kariery a życiem rodzinnym. Najnowsze urocze zdjęcia mówią same za siebie.