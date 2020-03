Jennifer Lopez skomentowała swój brak nominacji do Oscarów. Nie była zadowolona

Jennifer Lopez postanowiła odnieść się do braku nominacji do Oscarów za rolę w filmie "Ślicznotki". Aktorka nie kryła swojego żalu wobec Akademii Filmowej

Jennifer Lopez odniosła się do całej sytuacji, udzielając wywiadu dla Oprah Winfrey podczas imprezy "Oprah’s 2020 Vision: Your Life in Locus". Oprócz tematów dotyczących życia prywatnego wokalistki poruszona została kwestia niedoszłego Oscara. J.Lo przyznała się do tego, że zrobiło się jej bardzo smutno na wieść o tym, że nie ma szans na statuetkę.