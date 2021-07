Makijaż jest zbędny. Jennifer Lopez naprawdę zachwyca, gdy jest bez niego

W Polsce o Jennifer Lopez zrobiło się głośno pod koniec lat 90., za sprawą debiutanckiego krążka artystki "On the 6", z którego kilka singli podbiło listy przebojów. W tamtym czasie Lopez miała już jednak na koncie kilkanaście drobnych ról filmowych. Przed kamerami debiutowała w połowie lat 80. Choć trudno w to uwierzyć, aktorka, wokalistka i producentka filmowa, działa w show-biznesie już ponad 30 lat, i w co jeszcze trudniej dać wiarę, wciąż wygląda zachwycająco.