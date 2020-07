Jennifer Lopez zachwycona Polką! Jest prawie jak jej sobowtór

Monika Chojdak to Polka, której instagramowy profil "Be like J.Lo" zaczęła niedawno obserwować sama Jennifer Lopez. Gwiazda najpierw polubiła kilka zdjęć Moniki, a później jedno z nich wyróżniła na swoim InstaStory.

Kim jest Monika Chojdak?

W 2004 r. została członkinią girls bandu Queens, z którym wydała dwie płyty: "Made for Dancing" i "Radio Active". Ponadto wystąpiła w Krajowym Finale Konkursu Piosenki Eurowizji zdobywając w głosowaniu publiczności 2 miejsce z piosenką "I Fell In Love".

Kolejnym krokiem po muzyczne marzenia był udział w programie "The Voice of Poland", gdzie śpiewając utwór Kayah - "Za późno" doszła do przesłuchań w ciemno. Wystąpiła w "Bitwie na Głosy" pod skrzydłami Natalii Kukulskiej i dwukrotnie była jurorem w programie "Śpiewajmy razem - All Together Now".