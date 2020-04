Jennifer Lopez narzeka na domową edukację. Który przedmiot sprawia jej problemy?

Panująca pandemia koronawirusa przyczyniła się do tego, że dzieci są zmuszone uczuć się w domach. Tego typu sytuacja również odmieniła życie gwiazd, które na co dzień są rodzicami. Do tego grona bez wątpienia zalicza się Jennifer Lopez , dla której domowa edukacja zaczyna sprawiać niemałe problemy.

- Szczerze, patrzymy na to i mówimy: "Co to jest?". Czy ja jestem nauczycielką? Widziałaś, jak uczą teraz dzieci matematyki? To nowa matematyka. To szaleństwo. Przez połowę czasu mówię: "Ok, poszukajmy, co znaczy to słowo" - stwierdziła zdumiona celebrytka.