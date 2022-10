Nie żyje legenda muzyki i skandalista. Ożenił się z 13-letnią kuzynką

Jerry Lee Lewis został uhonorowany miejscem w rock’n’rollowej galerii sław (Rock and Roll Hall of Fame) w 1986 r. A w 2022 r. trafił do Country Music Hall of Fame. W lutym 2019 r. doznał niewielkiego udaru, ale po odwołaniu kilku występów szybko wrócił na scenę. W marcu 2020 r. wszedł nawet do studia, by nagrywać kolejną płytę z gospelowymi coverami.