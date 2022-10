Widzów zatkało. W Polsce śmiał obrazić kibiców piłki nożnej

Teksty Dead Kennedys są bardzo obrazoburcze, ale nie należy ich brać zbyt dosłownie. To rodzaj prowokacji. W przerwach pomiędzy piosenkami wokalista mówił raczej o pozytywnych wartościach. Dopytywał się, czy w naszym kraju panuje tolerancja. Widownia odkrzyknęła, że tak, choć nie była to jakaś głośna odpowiedź. Nawoływał do życzliwości i solidarności ludzkiej, które pozwolą przeciwstawić się seksizmowi oraz homofobii. Zwrócił też uwagę, że nie możemy dać się zdominować konsumpcyjnemu stylowi życia, który sprawa, że ludzie zachowują się jak zombie.