Jerzy Kryszak nie żałował krytyki Pietrzakowi. Wymownie określił jego postawę

Kryszak przyznał, że Pietrzak świetnie sprawdził się w latach 80., bo trafiał w to, co ludzie chcieli usłyszeć. – On zawsze opowiadał żarty z rosyjskich przywódców, u niego byli Gomułka, Cyrankiewicz. Ludzkość się zawsze z tego śmiała, z tych komunistycznych żartów. On to trzymał tak długo, jak tylko się dało. Żelazny repertuar. Widz też chyba przychodził ten sam na tego samego Pietrzaka – stwierdził.