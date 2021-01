Jerzy Kryszak o zwolnieniu Jerzego Brzęczka: "Jak są spięcia wewnątrz, światło gaśnie"

W marcu startują eliminacje do mistrzostw świata w Katarze w 2022 r., w czerwcu mają odbyć się mistrzostwa Europy. Według Kryszaka decyzja o zwolnieniu nie jest dla nikogo korzystna, niezależnie od tego, kiedy by została podjęta.

- Jakie by miało znaczenie czekanie do lutego, do marca, czy potem do kwietnia? Nigdy nie ma dobrego czasu. Umówmy się - zawsze jest zły czas. Jeszcze nigdy nie słyszałem, żeby ktoś powiedział, że zwolnienie w idealnym momencie nastąpiło. Nie ma idealnych momentów. Zawsze jest albo za wcześnie, albo za późno - przyznaje Kryszak.