Jerzy Pilch będzie miał protestancki pogrzeb. Czym różni się od katolickiego?

Jerzy Pilch zostanie pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Kielcach. Ceremonię poprzedzi nabożeństwo o godz. 13:00. Nie będzie to pogrzeb katolicki, lecz ewangelicko-augsburski. Pilch był wielokrotnie nagradzany za swoją pracę na rzecz Kościoła protestanckiego. Na stronie luteranie.pl czytamy, że w 2013 r. został odznaczony za "wprowadzenie na stałe do publicystyki i literatury polskiej ewangelickich wątków i tematów, dzięki czemu tysiące czytelników dowiedziały się i mogły zrozumieć, kim są ewangelicy żyjący w Polsce oraz za to, że zmusił współczesnych ewangelików do krytycznej refleksji i oceny własnej tożsamości wyznaniowej".