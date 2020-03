Jerzy Zelnik wspomina Emila Karewicza. "Duszą i ciałem oddawał się roli"

- Ja miałem to szczęście, że jako dyrektor Teatru Nowego im. K. Dejmka w Łodzi poznałem pana Emila. Ściągałem go zawsze telefonicznie, grzecznie prosząc o uczestnictwo w jednym ze spektakli. On u mnie grał kilka, może kilkanaście razy. To było w latach 2006-2007, o ile dobrze pamiętam. On później już nie miał siły. Trzeba przyznać, że dożył pięknego wieku - powiedział aktor.

- To była stara szkoła, to był aktor, który miał ogromną dyscyplinę i jednocześnie serio traktował każdy występ. Każdy występ był dla niego jak premiera, czy to był dziesiąty, czy setny raz, to za każdym razem angażował się tak samo. To było piękne. On tutaj był takim przykładem solidnego i wiarygodnego aktora. Zawsze mu się wierzyło, bo on zawsze utożsamiał się z rolami, które grał. Tam nie było żadnych sztuczek technicznych. On duszą i ciałem oddawał się roli.