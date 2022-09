Jest coraz gorzej u Krzysztofa Krawczyka juniora. Wspomniał o misce ryżu

Wspomniał o tym, że ledwo wiąże koniec z końcem. - I gdyby nie pomoc pewnych osób, a to też się kiedyś skończy, to nie wiem, co by było. Walczę o to, żeby mieć na miskę ryżu dosłownie i w przenośni. Muszę miesięcznie mieszkanie opłacić za 1500 złotych, nie licząc innych codziennych kosztów - wyznał.