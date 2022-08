Krawczyka Juniora od bezdomności ratowała dziewczyna. Teraz ma do niego żal

Z materiału dowiedzieliśmy się, że syn króla polskiej piosenki, w przeciwieństwie do dzieci innych celebrytów, żyje na skraju ubóstwa, spędza czas na ulicach i w parkach, a w mieszkaniu, które wtedy zajmował, nie czuł się bezpiecznie. - On spędza dnie w ten sposób, że chodzi po ulicach, bo w domu jest pijaństwo. Bywają takie sytuacje, że on musi wyjść z domu, żeby się wysikać, bo nie może wejść do łazienki, bo tam jest balanga - komentował Cwynar.