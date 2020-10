Jest dumna z córki. Lubiąca szokować 18-latka poszła w jej ślady

Jej znana mama Joanna Kurowska popiera działalność córki w mediach społecznościowych . Doskonale zdaje sobie sprawę, że dla nastolatki z artystyczną duszą to świetny sposób na wyrażenie siebie.

"Moja córka Zosia Świątkiewicz dostała się na wymarzone studia do Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Do tej samej , którą skończyłam ja sama. Historia zatoczyła krąg. Nie będę udawać, że nie jestem dumna. Startowało 1380 kandydatów a przyjęto 22" - pochwaliła się Joanna Kurowska na Instagramie.

Aktorka dobrze zdaje sobie sprawę, że nauka w szkole filmowej jest sporym wyzwaniem dla początkujących artystów. Dlatego publicznie doradziła córce, na co szczególnie powinna zwrócić uwagę.

"Kochana córeczko, przed tobą droga. Jak ją przejdziesz zależy tylko od ciebie. Ale to twoja droga. Jedynym drogowskazem jaki mogę ci dać to taki, abyś była zawsze lojalna wobec siebie. Pozostań sobą, bo to jest w końcu wszystko" - napisała Kurowska.