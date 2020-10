Jest gorzej, niż myśleliśmy! "To oznacza koniec relacji między nimi"

Konflikt między Harrym a Williamem to nie bajka. Podobno jest tak źle, że interweniowała sama Elżbieta II. "William był wściekły" – pisze autor nowej książki poświęconej "wojnie między braćmi".

Właśnie ukazała się książka, w której specjalista od brytyjskiego dworu obnaża relacje między Williamem i Harrym. Jej autor to Robert Lacey, historyk i konsultant przy produkcji serialu "The Crown". Potwierdza on krążące od kilkunastu miesięcy plotki: między synami Diany trwa otwarty konflikt.

O swojej książce, o wymownym tytule "Battle of Brothers: William and Harry - The Inside Story of a Family in Tumult", Lacey opowiedział ostatnio w programie "The Royal Beat".

Historyk przytoczył wydarzenie, do jakiego miało dość na początku roku. Lacey twierdzi, że Megxit istotnie fatalnie wpłynął na relację między Williamem i Harrym. Ale ponoć było aż tak źle, że interweniować musiała sama Elżbieta II.

W celu oczyszczenia atmosfery królowa zorganizowała lunch, na który zaprosiła swoich wnuków. Jednak kiedy William dowiedział się, że spotka Harry'ego, odrzucił zaproszenie.

- Kategorycznie odmówił spędzenia czasu przy jednym stole z bratem - mówił Lacey, który twierdzi, że propozycja królowej "rozwścieczyła Williama".

I nie wygląda na to, że idzie ku lepszemu. Autor "Battle of Brothers" zauważył, że William najprawdopodobniej zostanie zwierzchnikiem Royal Marines.

- Myślę, że chcieli dać to stanowisko Harry'emu, jeśli zdecydowałby się na powrót na łono rodziny. Ale jeśli mają zamiar mianować Williama, to myślę, że to oznacza koniec między nimi - tłumaczył Lacey.

Przypominajmy, że plotki na temat rzekomych kiepskich stosunków między Williamem i Harrym krążą od 2019 r. Brytyjska autorka bestsellerów Katie Nicholl stwierdziła, że ​​odkąd Meghan i Harry ogłosili swoje zaręczyny w 2017 r., William zaczął martwić się o brata.

- William był bardzo zaniepokojony, że ich związek rozwijał się tak szybko - stwierdziła Nicholl w dokumencie TLC "Kate V. Meghan: Princesses at War?".

Braterskie rady Williama miały mocno zirytować Harry'ego, który nie odebrał ich jako wyrazu troski, a atak na ukochaną i wchodzenie z butami do jego związku. Później był Megxit i synowie księżnej Diany oddalili się od siebie jeszcze bardziej.

"Battle of Brothers: William and Harry - The Inside Story of a Family in Tumult" ma premierę 20 października.

Robert Lacey to uznany ekspert w dziedzinie brytyjskiej korony, a nowa książka powstawała dzięki rozmowom z mieszkańcami pałacu. Co może sugerować, że jego rewelacje mają pokrycie w rzeczywistości.

Materiały prasowe "Battle of Brothers: William and Harry - The Inside Story of a Family in Tumult" (Materiały prasowe)