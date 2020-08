Wspólne oświadczenie Harry'ego i Williama. To przełomowy moment!

"Pomnik, który książę William oraz książę Harry zaakceptowali i wybrali do upamiętnienia ich matki, Diany, księżnej Walii, zostanie postawiony w przyszłym roku w 60. rocznicę jej urodzin. Pomnik powstał, by upamiętnić 20. rocznicę jej śmierci i zaznaczyć wpływ księżnej na ludzi w Wielkiej Brytanii i na całym świecie. Statua będzie ustawiona w ogrodach przy Kensington 1 lipca 2021 r."

To pierwsze wspólne oświadczenie braci, odkąd media ogłosiły koniec ich braterskich relacji. Kryzys miał drążyć ich rodziny od samego ślubu Harry'ego z Meghan, któremu ponoć był przeciwny William. Czarę goryczy przelał tzw. megxit, gdy książę Sussex wraz z żoną wyjechali do USA, by zacząć żyć po swojemu. Stało się to na początku tego roku i od tamtej pory bracia nie widzieli się na żywo ani razu.