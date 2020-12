Jest w żałobie. Czy można było uniknąć tragedii?

3 grudnia Łukasz Płoszajski zamieścił wpis w mediach społecznościowych. Niestety informacja była bardzo smutna. Aktor poinformował o śmierci swojego ojca. Pan Wojciech zmarł z powodu powikłań związanych z koronawirusem . "Dziękuję Ci za to, że zawsze byłem z Ciebie dumny, choć sam nigdy nie będę potrafił tak pływać i tak tańczyć jak Ty potrafiłeś. Zbyt rzadko mówiliśmy sobie Kocham Cię, ale wiemy obydwaj, że tak właśnie było. Kocham Cię Tato i nigdy nie zapomnę Twoich ostatnich słów" – napisał między innymi.

W tygodniku "Na Żywo" pojawił się artykuł o tym, jak aktor radzi sobie po stracie rodzica. Wspominane jest, że Płoszajskiego z ojcem łączyła wyjątkowa relacja. Gwiazdor został zapytany o to, czy tej tragedii dało się uniknąć.– Choroba rozwijała się u taty powoli, odbierając płucom wydolność. Gdyby można było odbyć wizytę lekarską w gabinecie, do tego by nie doszło – powiedział aktor tygodnikowi.