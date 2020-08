Łukasz Płoszajski wykonał test na obecność koronawirusa. Nie znosi jednak igieł

Łukasz Płoszajski pochwalił się fanom, że wykonał test na koronawirusa . Dał wynik negatywny, co oznacza, że aktor jest zdrowy. Badanie wykonano metodą kasetkową. Polega ona na tym, że niewielką igłą szybko nakłuwa się opuszek palca i pobiera krew do badania. Przypomina to sprawdzanie poziomu cukru we krwi. Testem można też sprawdzić obecność przeciwciał w organizmie.

Co ciekawe, fani już chcieli aktorowi gratulować rodzicielstwa, bowiem zaprezentowany test do złudzenia przypomina ten ciążowy. Duży napis COVID-19 nie budzi jednak wątpliwości co do tego, co badał Płoszajski i że test dotyczył jego samego, a nie partnerki aktora.