Joanna Brodzik i Paweł Wilczak wrócili do siebie. Aktor zrozumiał swój błąd

Maria Sobocińska poznała Pawła Wilczaka na planie filmu "Pan T.". Między aktorami bardzo szybko wytworzyła się chemia i stwierdzili, że wiele ich łączy. W przeszłości obydwoje mieli np. ambicje, by zostać lekarzami . Im dłużej przebywali na planie filmowym, tym bardziej ich relacja zaczęła się zacieśniać. Wspólna praca sprawiła, że spędzali ze sobą całe dnie.

Swego czasu "Super Express" donosił nawet, że Sobocińska i Wilczak świetnie bawili się w swoim towarzystwie po gali Orłów. Huczna impreza, podczas której świętowali swój sukces ( oboje byli nominowani do nagrody ), miała zakończyć się dopiero nad ranem.

"Paweł widział, ile przysporzył jej cierpienia. Dotarło do niego, że przez egoistyczny poryw serca położył na szali całe ich wspólne życie. Szybko zakończył znajomość - to był pierwszy krok, by ocalić rodzinę" - donosi "Dobry Tydzień".