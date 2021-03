Postawiła nowoczesny dom. We wnętrzu królują najnowsze trendy

Joanna Jędrzejczyk to rodowita olsztynianka, i choć sporo podróżuje i bywa w Warszawie, to właśnie w rodzinnych stronach uwiła swoje imponujące gniazdko. Latem wprowadziła się do swojego nowego domu oddalonego od zgiełku miasta. Wybrała nowoczesny, minimalistyczny projekt zabudowy, a przy wykończeniu postawiła na wiele ekologicznych rozwiązań. Ważnym źródłem energii są np. panele słoneczne, które niemal w całości pokrywają dach domu. Jednak nowatorskich akcentów w posiadłości Joanny Jędrzejczyk nie brakuje. Wzrok przyciąga przeszklony ogród zimowy, w którym mistrzyni mieszanych sportów walki uwielbia pić kawę, podziwiając zachody słońca. Równie ciekawe jest wnętrze domu pięściarki.

Nowe twarze TVP

To, co jeszcze zwraca uwagę w domu pięściarki, to liczba okien. Te są duże i zapewniają w ciągu dnia we wnętrzu maksymalne doświetlenie. Korzystając z tego faktu, Joanna Jędrzejczyk wykorzystała nad schodami, pod oknami dachowymi, kącik do czytania.