Joanna Koroniewska bez makijażu. Wygląda jak nastolatka

Joanna Koroniewska pochwaliła się fotką, na której nie ma grama makijażu. Wciąż wygląda pięknie.

Aktorka zachęciła do wpłaty na zbiórkę charytatywną, o której co jakiś czas przypomina. Niestety, jest to dla niej trudny okres, a chęć pomocy nie zawsze wiąże się z przyjemymi sytuacjami. Koroniewska w skrócie opisała przykre wydarzenia.

- Jestem też naprawdę zalewana prośbami o zbiórkę dla naszej Iskierki Julci, a to oznacza, że często pomagający nie patrzą na dane profile, wrzucają informacje, gdzie się tylko da zachowując się często bez empatii. No właśnie. To trudne słowo, ale warto o nim pamiętać. Po drugiej stronie jest człowiek. I też ma serce... A jeśli działa w jakiejś słusznej sprawie, po czym zostaje wzywany do działania w tej samej sprawie, to też niestety nie jest to miłe... Jedna z naprawdę fajnych osób mi napisała, że nie będzie bawić się w Boga, wybierać osoby chore, którym pomaga, więc nie udostępnia ZBIÓREK w ogóle. Pomyślałam wtedy, że to nie jest słuszna metoda, ale kiedy jestem odbiorcą takich zdarzeń i widzę czasami, co się dzieje, naprawdę powoli zaczynam tę osobę rozumieć... - poinformowała.