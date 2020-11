Tak wyglądała 20 lat temu. Mało kto zdołał ją rozpoznać

Joanna Koroniewska przez wiele osób kojarzona jest z roli w hitowym serialu TVP - "M jak miłość". Aktorka, która od wielu lat już w nim nie gra, chętnie jednak utrzymuje kontakt z fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Słynie przy tym z dystansu do siebie i swojego życia. Nieraz fani mogli zobaczyć jak wzajemnie z Maciejem Dowborem dogryzają sobie na Instagramie . Koroniewska nie boi się też pokazywać w sieci bez makijażu, a co jakiś czas przypomina fotki ze swoich młodzieńczych lat. I tak ostatnio opublikowała zdjęcie z czasów... studiów, czyli z końcówki lat 90.

"Ponieważ wczoraj siedziałam do późna w teatrze, więc nie było mowy o żadnych przebierankach na #halloween, ale nie mogłam sobie odpuścić pokazania Wam tej fotografii. Jak myślicie, z którego roku jest to zdjęcie, gdzie zostało ono zrobione?" - napisała.

Na fotce, oprócz Koroniewskiej, widzimy też młodziutką Katarzynę Glinkę i Agatę Życzkowską. Fani, przyglądając się temu zdjęciu, nie mogli uwierzyć, że dziewczyna po prawej to naprawdę żona Macieja Dowbora. A jednak!

"Która to ty?", "Myślałam, że ta w środku to Małgorzata Kożuchowska", "Przepraszam, że zapytam, ale która to Pani? Bo patrzę, patrzę i nie mogę znaleźć" - piszą zaskoczeni internauci.