Joanna Koroniewska od lat jest skłócona z ojcem. "Jak komuś zależy na kontakcie, to zna mój numer"

Joanna Koroniewska nie lubi publicznie roztrząsać swoich prywatnych spraw. Jednak czasem zdarza jej się powiedzieć o tym, co dotyczy jej życia pozazwodowego, aby ukrócić plotki. Tak było w 2021 r., gdy na instagramowym profilu gwiazdy pojawił się długi wpis skierowany do ojca. Mężczyzna od lat nie utrzymuje kontaktów z córką. Ale gdy dotarły do niego media, wypowiadał się na temat ich relacji. Tłumaczył wtedy, dlaczego opuścił rodzinę i wyjechał do Niemiec. Miał żal do Koroniewskiej o to, że nie zaprosiła go na ślub i nie przedstawiła wnuczkom. Musiała odpowiedzieć.