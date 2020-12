Niewinne zdjęcie wywołało hejt. Koroniewska była sobą

Ten rok wyjątkowo dał nam w kość, a ostatnie miesiące sprawiły, że większość z nas z utęsknieniem wypatruje Bożego Narodzenia. Dla wielu to namiastka spokoju i czas, kiedy na chwilę można zapomnieć o trudach i problemach. Nic dziwnego, że w niektórych domach już na początku grudnia zagościły choinki, światełka, ozdoby i Mikołaje. Jedną z osób, która oficjalnie rozpoczęła świąteczny sezon, jest Joanna Koroniewska . 6 grudnia na jej Instagramie pojawiło się zdjęcie aktorki i jej męża siedzących pod pięknie przystrojonym drzewkiem.

Wśród komentarzy musiały oczywiście znaleźć się też głosy "oburzenia". Bo jak to tak? Choinki stawia się przecież w wigilię Bożego Narodzenia – pisze jedna z internautek.

Jeśli śledzicie Koroniewską w sieci, to łatwo się domyśliliście, że gwiazda "M jak miłość" tak tego nie zostawi. I mieliście rację.

Dzień później Koroniewska opublikowała kolejne zdjęcia w kontrze do marudzenia internautów. Opatrzyła je oczywiście wymownym komentarzem, po raz kolejny pokazując, że kto jak kto, ale ona nie da sobie w kaszę dmuchać.

"'Dlaczego żywa choinka?', 'Ale jak to w ogóle już ubrana?', 'Nie kolorowa?! Przecież masz dzieci...'. W tym roku u mnie wszystko na opak. Choinka nie jest wcale żywa, ostatnio kolorowa, a teraz wręcz przeciwnie, ustrojona za to duuużo wcześniej, bo tego właśnie potrzebowaliśmy, właściwie to ja potrzebowałam" - pisze Koroniewska, która jednocześnie ma dla swoich fanów ważne przesłanie.