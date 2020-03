Joanna Koroniewska odpowiada hejterom: "Zawsze taka będę! Spadajcie na drzewo"

Gwiazda zawsze wyróżniała się swoim poczuciem humoru i pozytywnym nastawieniem niemal w każdej sytuacji. Nic w tym dziwnego, że w czasie przymusowej izolacji postanowiła dać swoim odbiorcom jeszcze więcej powodów do śmiechu. Jednak nie wszystkim jej postawa przypadła do gustu.

Aktorka wytłumaczyła, że to właśnie aktywność w mediach społecznościowych i głównie pozytywny odbiór jej twórczości napędza ją do działania. Dlatego nie zamierza tego zmieniać, nawet jeśli niektóre osoby mogą ją uznać za niepoważną.

"Instagram to moja pasja, bo mam tutaj tak wiele cudownych osób, które dają mi siłę, są moim motorem do działania! Uwielbiam to miejsce, czy się to komuś podoba, czy też nie! Papa hejterze. Życzę ci tego, czego potrzebujesz najbardziej oprócz uwagi - spokoju i oddechu ode mnie! " - pożegnała się.