Joanna Koroniewska przyznała, że poroniła 6 razy. Fani dopytują, dlaczego popiera prawo do aborcji

"Po moich niewątpliwie traumatycznych doświadczeniach w tej materii wiem jedno - to kobieta powinna móc decydować. Nikogo na siłę nie zmusimy do heroizmu. Mało tego, ta sytuacja strasznie dzieli nasze społeczeństwo - to jest ogromnie smutne. Zwłaszcza że każda z nas, która przeżyła poronienie lub inne tego typu doświadczenia wie, że to i tak zostaje w psychice każdej z nas. Że jeśli za chwilę zacznie się jeszcze rozliczanie, czy zabieg był na życzenie, czy był po prostu koniecznością, to będzie dla wielu jeden z najcięższych psychicznie momentów do przeżycia" - napisała Joanna Koroniewska.