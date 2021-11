Poruszające słowa Joanny Koroniewskiej. "Przeżywałam to cierpienie 6 cholernych razy!"

Gwiazda podkreśla, że nikogo nie powinna się zmuszać do heroizmu, bo nikt nie wie, ile jest w stanie udźwignąć. "Wybór. To podstawa nowoczesnego społeczeństwa!! Czy musi dojść do takiej potwornej tragedii, żebyśmy mogli to zrozumieć!! Dla kobiety TE MOMENTY SĄ TAK TRUDNE same w sobie, że nie wyobrażam sobie, jak teraz ma udźwignąć kolejny ciężar choćby w postaci sprawdzania, czy rzeczywiście WSZYSTKO jest zgodne z procedurą" (pis. oryginalna) – argumentuje.