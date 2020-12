Joanna Koroniewska pokazała zabawne zdjęcia. Starała się być seksowna

Joanna Koroniewska opublikowała na swoim instagramowym profilu kilka zdjęć. Gwiazda wcieliła się w rolę modelki, przybierała seksowne pozy i wygłupiała się. Fani od razu zareagowali.

Joanna Koroniewska jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Gwiazda ma do siebie ogromny dystans i za to zyskała sympatię fanów. Internauci lubią to, że aktorka jest naturalna i nie wstydzi się pokazywać bez makijażu.

Tym razem Koroniewska zażartowała, że wcieliła się w rolę modelki. "Czasami sam seksi look nie wystarczy. Trzeba mu trochę pomóc, pogadać troszkę do aparatu, porobić miny i takie tam" - tak rozpoczął się post Joanny.

Joanna Koroniewska próbuje być seksowną modelką

Gwiazda zwróciła się do fanów, którzy myśleli, że jest modelką. "Jeśli myśleliście do tej pory, że ja potrafię być modelką, popatrzcie tylko na pozostałe foty - zobaczycie, że nie wszystko złoto, co się świeci" - zażartowała Joanna Koroniewska.

Pod postem pojawiło się wiele komentarzy. "Nie bądź modelką, bądź sobą. Wtedy jesteś nie do pobicia" - stwierdziła jedna z fanek. "Czy przodem, czy bokiem, wszędzie nieprzyzwoicie atrakcyjna dziewczyna" - dodała inna. "Jak pani to robi, że we wszystkim tak świetnie pani wygląda?" - zapytała internautka.

