Joanna Koroniewska pozuje w bikini. "Nawet nie wiecie, ile mnie to kosztowało"

Tym razem Koroniewska pokazała swoje zdjęcie z wakacji. Pojechała z mężem do Tarify na południu Hiszpanii. Choć spodziewali się kąpieli słonecznych, na miejscu okazało się, że pogoda im nie dopisuje aż tak, jak by chcieli. W ubiegłym tygodniu słupki pokazywały tam kilkanaście stopni. W porównaniu z pogodą w Polsce to i tak nieźle. Jednak na plażowanie może być nieco za zimno.