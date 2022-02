Joanna Kuberska spotyka się z Mroczkiem? Wątpliwości zostały rozwiane

Te wszystkie doniesienia skłoniły Kuberską do zabrania głosu. W swoim oświadczeniu kategorycznie zaprzeczyła, że łączy ją coś z Mroczkiem. "Zastanawiałam się, czy komentować to, co dziś przeczytałam na swój temat. I zajęło mi to niecałą minutę. Większych bzdur i plotek, wyssanych z palca, nieocierających się nawet o gram prawdy w życiu nie widziałam!" – czytamy.