Joanna Koroniewska w stroju kąpielowym na śniegu. Porównała się do Lary Gessler

Joanna Koroniewska jak Lara Gessler. Pozuje w stroju kąpielowym

Aktorka chciała w ten sposób nawiązać do sesji zdjęciowej Lary Gessler. "Dziś będzie gorąco! I wcale nie mam na myśli tego, co dzieje się za oknem. Jak widać obie z Larą Gessler mamy zamiłowanie do podobnych stylizacji, choć tutaj co prawda Lara występuje jeszcze w wersji letniej i 'podwójnej'" - czytamy w poście Joanny Koroniewskiej.