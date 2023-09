Joanna Kozak z "Farby" przeszła radykalną przemianę. Jest nie do poznania

Joanna Kozak zaczęła swoją karierę od zwycięstwa w "Szansie na sukces" w 2000 r. Miała wtedy 19 lat. Potem był występ w Opolu z "Farbą" i ponadczasowy hit "Chcę tu zostać". Co ciekawe koledzy z zespołu strasznie kręcili nosem na tę balladę, bo woleli grać z pazurem i "pod nóżkę". Tymczasem piosenka króluje na imprezach do dziś, zachęcając imprezowiczów do wzajemnego przytulania. Kozak wyraziła w niej uczucia do ukochanego Jacka, który także jest członkiem grupy.