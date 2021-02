Joanna Krupa chce uniknąć kłótni. Zdecydowała się zrezygnować z show

Gwiazda wystąpiła także w dwóch sezonach popularnego amerykańskiego reality-show, "The Real Housewives of Miami". Produkcja przybliża widzom życie bogatych kobiet, ich problemy i rozterki. W serialu nie brakuje dramatów. Uczestniczki programu często kłócą się, wyzywają i obgadują. To jeden z powodów, dla których Joanna Krupa zdecydowała się nie wracać do show.