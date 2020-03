Joanna Krupa chwali się szczupłą figurą po porodzie. Fani nie dowierzają

ZOBACZ WIDEO: Joanna Krupa: "Jak się nie roztyjesz w ciąży, to łatwiej wrócić do formy"

Teraz, gdy malutka ma już kilka miesięcy, Krupa postanowiła wrócić do sylwetki sprzed ciąży , a swoją walkę ze zbędnymi kilogramami udokumentować oczywiście na Instagramie. W najnowszym poście przyznała, że po 5 tygodniach wyrzeczeń udało jej się założyć bikini, w którym chodziła, jeszcze zanim zaszła w ciążę. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie odpowiednia dieta i regularne ćwiczenia.

"To nie jest post sponsorowany. To post, który ma pomóc zmotywować inne matki do tego, że czasami potrzebujemy dodatkowej pomocy, aby nasze ciała były zdrowe i czuły się dobrze po 9 miesiącach ciąży" - napisała.