Rośnie jak na drożdżach. Krupa pokazała przesłodką córeczkę

Joanna Krupa i i jej obecny mąż, Douglas Nunes, pobrali się dwa lata temu. Zakochani po 9 miesiącach randkowania i 4 miesiącach od zaręczyn przysięgli sobie miłość i wierność. I, co ciekawe, zrobili to w polskim kościele. Uroczystość odbyła się w Krakowie. Sielanka u zakochanych wydaje się nie mijać.

"Nasza trójka. To słodko-gorzkie uczucie kiedy wiesz, jak wiele może się zmienić w ciągu roku. Ale to wszystko sprawia, że jesteś jeszcze bardziej wdzięczny za to, co masz i naprawdę pielęgnujesz te rzeczy całym swoim sercem" - czytamy pod postem.